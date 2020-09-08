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Dünya BAE'nin Sokotra'da askeri kamp inşa etmeye başladı
Dünya

BAE'nin Sokotra'da askeri kamp inşa etmeye başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı iddiası tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:51:00 - 2020-09-08 09:53:05
BAE'nin Sokotra'da askeri kamp inşa etmeye başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki Sokotra Adası'na iki askeri kamp kurmaya başladığı iddiası tepkilere yol açtı.

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığı ile tanınan Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ve bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri, Başbakan Muin Abdulmalik'e mektup gönderdi.

Milletvekilleri mektupta BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp kurmaya başladığını ve hükümetten habersiz bir askeri üs inşa etmeye çalıştığını bildirdiler.

Yazıda, Sokotra'ya farklı milletlerden kişileri taşıyan 6 sefer düzenlendiği, bu kişiler arasında görevlilerin de bulunduğu, resmi makamlardan vize almadan hatta pasaportlarına giriş damgası olmadan ülkeye giriş yaptıkları belirtildi.

Milletvekilleri, BAE sakinlerinin adanın kıyı kesiminde geniş arazilere sahip olduğunu ve BAE telekomünikasyon şirketinin (etisalat) adada 8 verici kulesi inşa ettiğini belirtti.

Milletvekilleri, başbakandan bilgilerin doğru olup olmadığını ve bu konuda alınan tedbirleri açıklamasını istedi.

ABD'nin SouthFront web sitesi geçen Ağustos ayında BAE ve İsrail'in Sokotra Adası'nda askeri ve istihbarat tesisleri kurmayı planladığını iddia etmişti.

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