Bael meyvesi nedir, nerede bulunur? Ahşap elma: Kolesterolü düzenliyor, mide ülserini iyileştiriyor, diyabete iyi geliyor!

Bael meyvesi nedir?

Bael meyvesi Hindistan’a has olan ahşap elma olarak bilinen bir meyvedir. Hindulara göre kutsal olan bu meyve oldukça faydalıdır. Kurutulmuş ya da meyve olarak tüketilen meyvenin kurutulmuş olan tozları kronik ishalin tedavisinde fayda sağlamaktadır.

Bael meyvesi nerede bulunur?

Ülkemizde çok aşina olmadığımız, ahşap elma olarak da bilinen bael meyvesinin anavatanı Hint Yarımadası'dır.

Bael meyvesi faydaları

*Hemoroid, ishal, vitiligo ve kolera tedavisinde kullanılabilir.

*Bael meyvesinin kurutulmuş tozunun kronik ishal rahatsızlığının tedavisinde kullanımı önerilmektedir.

*Bael meyvesi daha olgunlaşmamışken özünü kullanabilirsiniz. Olgunlaşmamış bu meyvenin özünü ise vitiligo ve hemoroid tedavisinde kullanabilirsiniz. Bu hastalıkların dışında göz ve kulak bozuklukları, anemi rahatsızlığı için de kullanabilirsiniz.

*Mide ülserinin etkilerini azaltır

Gastrik ülserin etkilerinin azaltılmasına fayda sağlayan antioksidanlar açısından zengin olan bael meyvesi; midenin asidik seviyesinin dengelenmesini sağlar.

*Kolesterolü dengeler

Kandaki kolesterol seviyesinin kontrol edilmesi için bael yaprağının özü kullanılabilir.

*Solunum problemlerini çözer

Bael yağı, soğuk algınlığı ya da astım gibi problemlerinin tedavisi için kullanılabilir. Bael yağını başınıza uygularsanız soğuğa karşı hassasiyetinize iyi gelir.

*Kabızlığı önler

Kabızlığa karşı kullanılan doğal bir ilaçtır.

*Diyabeti kontrol eder

Kan şekerinin seviyesinin kontrolü için gerekli laksatifler bakımından zengin olan bael, diyabet hastalarının kullanımına uygundur.

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BESİN DEĞERLERİ

Mineral ve vitamin içeriği bakımdan oldukça zengindir. 100 g taze meyvede % 64.2 su, % 1.8 protein, % 0.2 yağ, % 1.5 mineral, % 2.2 lif, % 30.6 şeker, % 0.09 kalsiyum, % 0.05 fosfor, % 0.6 potasyum, % 0.3 demir, 186 IU A vitamini, % 0.01 B1 vitamini, % 1.2 riboflavin ve % 0.01 C vitamini saptanmıştır. Bael meyvesi fiyatı farklılık gösterir. Bael meyvesi satın almak isterseniz aktarlarda bulabilirsiniz.

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