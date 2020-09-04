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Dünya BAE'den bir İsrail hamlesi daha
Dünya

BAE'den bir İsrail hamlesi daha

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey bir yetkili, 3 ila 5 aylık süre zarfında terör devleti İsrail'de büyükelçilik açacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:27:00 -
BAE'den bir İsrail hamlesi daha

Filistin davasına ihanet eden Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve terör devleti İsrail arasındaki skandal anlaşma meyvelerini vermeye başladı.

İsrail'de İbranice yayın yapan Israel Hayom gazetesinin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir yetkili, 3 ila 5 aylık sürede işgalci İsrail'de büyükelçilik açacaklarını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan üst düzey yetkili bu gelişmeyi açıklarken aynı zamanda İsraillilerin BAE'den vize de alabileceklerini bildirdi.

BAE'li Dışişleri yetkilisi, büyükelçiliğin beraberinde Hayfa veya Nasıra kentlerinde konsolosluk açılması yönündeki çalışmalara da devam ettiklerini ifade etti.

Müslümanlara zulmeden İsrail'le barış anlaşmasını arzu ettiklerini söyleyen BAE'li yetkili, kendileri için İsrail'deki Filistinlilerin önemli olduğunu ve onları barışın önemli bir ortağı olarak gördüklerini iddia etmeye kalktı.

Müslümanları şehit eden, yaralayan, hapseden, evlerini, vatanlarını gasp eden İsrail'de açacakları konsolosluğun Filistinlilere de açık olmasını istediklerini söyleyen yetkili, konsolosluk için Nasıra kentinin öncelikli aday olduğunu ve yakında diplomatik temsilciliklerinin nasıl ve ne zaman açılacağına karar vereceklerini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu hafta başında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de İsrail, BAE ve Amerikalı yetkililerin görüşmeleri esnasında iki ülkede büyükelçiliklerin açılması konusunun değerlendirildiğini bildirmişti.

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Yorumlar

Deniz

İnternet ten okuduğum kadarıyla bu adamın annesi yahudi demek ki siyonizme uşaklık ediyor 
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