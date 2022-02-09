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Dünya BAE'de korkunç patlama
Dünya

BAE'de korkunç patlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gece saatlerinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu. İki terör saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 02:29:00 -

Sosyal medya başta olmak üzere yerel kaynaklar, art arda meydana gelen iki patlamanın füzeyle gerçekleştirildiğini ve büyük bir ihtimalle terör saldırısı olduğunu öne sürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, art arda iki kez patlama sesi duyuldu. Yerel kaynaklar ve sosyal medyada saldırıların 'füzeyle' gerçekleştirildiği öne sürüldü. Halkın yaşadığı panik, cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir gökdelenin üst katının alevlere teslim olduğunun görüldüğü görüntülerde, patlama anı net şekilde görüldü.

İngiliz ve Brezilya basını ise, patlamalardan birinin Brezilyalı futbol takımı Palmerias'ın konakladığı otelin yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. Palmerias, akşam saatlerinde Dünya Kulüpler Kupası mücadelesinde Al Ahly'yi 2-0 mağlup etmişti.

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