BAE ve Mısır'ın Türkiye planı suya düştü! Elimizden alacaklardı...

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) verilerine göre, Rus turistler yaz aylarında Türkiye’yi tercih etmeye devam edecek. Tur operatörleri, yurtdışı turizm talebinde %15’lik bir artış beklerken, Türkiye, toplam yurtdışı seyahatlerinin %54’ünü oluşturacak.

ATOR’un Uluslararası Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, “2024 yazında Ruslar yaklaşık 5,6 milyon yurtdışı seyahati yapacak. Bu rakam, 2023 yazına göre %16,6 artış anlamına geliyor. Bu seyahatlerin 3,1 milyondan fazlası (%56) tur operatörleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.” dedi.

Muradyan, “Yaz tatilleri için en popüler yabancı destinasyon yine Türkiye olacak ve bu yıl da toplam yabancı seyahat sayısındaki payı %56 civarında olacak. Ayrıca, büyük tur operatörlerinin yaz satışlarındaki payı da artacak.” diye ekledi.

ATOR’un açıklamalarına göre, Mayıs ayı sonu itibariyle en büyük tur operatörlerinde Türkiye’ye yapılan yaz turu satışları %34 ila %200 arasında artış gösterdi.

Abhazya da 2024 yazında Rus turistler arasında popülerliğini artıracak. ATOR’un verilerine göre, yaz aylarında Abhazya’ya 1,15 milyon Rus turistin gitmesi bekleniyor ve bu turistlerin %40’ı Soçi’den günübirlik ziyaretçiler olacak.

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BAE ve Mısır yine geride kaldı

Son yıllarda sadece kış destinasyonu olmaktan çıkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise üçüncü sırada yer alıyor. Mısır, her şey dahil tatil paketlerinin fiyatı ile Türkiye’ye doğrudan rakip olarak dördüncü sırada bulunurken, Tayland da beşinci sırada yer alıyor.

ATOR’a göre, 2024 yazında büyük tur operatörlerinden Türkiye’ye uçuşlu bir tur paketinin kişi başına ortalama maliyeti 105-128 bin ruble arasında değişiyor. Abhazya için bu maliyet 33-38 bin ruble, BAE 90-113 bin ruble, Mısır 81-94 bin ruble ve Tayland 93-107 bin ruble arasında olacak.