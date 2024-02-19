BAE anlaşmasını duyurdu! Bu kez dünyanın en büyük devinden biri olan dikey çiftliğini satın aldı

Emirates Flight Catering, dünyanın en büyük kapalı dikey çiftliği olan Bustanica’yı tamamen satın aldı. Bu satın alma, Bustanica’yı yüzde 100 BAE’ye ait bir tarım girişimi haline getiriyor. Dünyanın en büyük catering operasyonlarından biri olan Emirates Flight Catering, eski adı Emirates Crop One olan Emirates Bustanica’yı ve dünyanın en büyük kapalı dikey çiftliği olan tüketici markası Bustanica’yı tamamen satın aldığını duyurdu. Açıklamada, bu stratejik hamlenin, Emirates Bustanica’yı tamamen BAE’ye ait bir şirket haline getirdiği belirtildi. Satın almanın ülkenin gıda ve su güvenliğini ve tarımsal yeteneklerini artırma vizyonunun sürdürülmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük catering operasyonlarından biri olan Emirates Flight Catering, eski adı Emirates Crop One olan Emirates Bustanica’yı ve dünyanın en büyük kapalı dikey çiftliği olan tüketici markası Bustanica’yı tamamen satın aldığını duyurdu. Açıklamada, bu stratejik hamlenin, Emirates Bustanica’yı tamamen BAE’ye ait bir şirket haline getirdiği belirtildi. Satın almanın ülkenin gıda ve su güvenliğini ve tarımsal yeteneklerini artırma vizyonunun sürdürülmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Günde 3 ton ürün yetiştiriliyor Dubai Dünya Merkezi’ndeki Al Maktoum Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan Bustanica’nın 330 bin metrekarelik tesisi, geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanırken, yılda 1000 tondan fazla olağanüstü kalitede yeşil yapraklı sebze yetiştirme kapasitesine sahip; bu da günlük 3 tona eşdeğer. Emirates ve diğer havayollarının müşterileri, salatalarında ve yemeklerinde bu çiftlikten gelen taze ürünlerin tadını çıkarıyor. Marul, ıspanak, maydanoz ve lahana üretiliyor Temmuz 2022’deki lansmanından bu yana Bustanica, kutudan çıkar çıkmaz yenebilen, büyüyen yapraklı yeşillikler, şifalı bitkiler ve mikro yeşillikler sayesinde BAE’nin yemek masası sohbetlerinin bir parçası haline geldi. Bustanica’nın ürünleri pestisit veya herbisit kullanılmadan yetiştiriliyor ve yüzde 100 temiz, taze ve besin açısından zengin. Bustanica’da çeşitli marul, ıspanak, maydanoz ve lahana yetiştiriliyor. haber.aero'ya göre: Bustanica, güçlü teknoloji (makine öğrenimi, yapay zeka ve diğer patentli teknolojiler) ve tarım uzmanları, mühendisler, bahçıvanlar ve bitki bilimcilerinden oluşan son derece uzmanlaşmış bir şirket içi ekip tarafından yönlendiriliyor.