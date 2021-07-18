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Gündem Bacağı kırılan vatandaşın imdadına askeri helikopter yetişti
Gündem

Bacağı kırılan vatandaşın imdadına askeri helikopter yetişti

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde şelaleye atlarken bacağını kırarak mahsur kalan ve hipotermi geçirme riski olan bir vatandaş Kara Kuvvetleri'ne ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:09:00 -
Bacağı kırılan vatandaşın imdadına askeri helikopter yetişti

 Yeniakit  Ankara 

Şelaleye atlarken düşüp bacağını kıran vatandaşın imdadına Kara Kuvvetelere ait helikopter yetişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde şelaleye atlarken bacağını kırarak mahsur kalan ve hipotermi geçirme riski olan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

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