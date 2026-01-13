  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İyice gözleri döndü! Şimdi de BM güçlerine saldırdılar Jetler, villalar, fenomenler… Bebek’te kirli ağ: Skandallar İBB’ye uzadı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.. Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum Trump’ın 'İran ile iş yapan yandı' restine karşı Pekin, masaya 'misilleme' kartını sürdü Bir ilde daha okullar tatil edildi FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu! Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Yaşam Babasının kafasına kumanda fırlatmıştı! İbrahim Tatlıses, kızından şikayetçi oldu
Yaşam

Babasının kafasına kumanda fırlatmıştı! İbrahim Tatlıses, kızından şikayetçi oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Babasının kafasına kumanda fırlatmıştı! İbrahim Tatlıses, kızından şikayetçi oldu

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da yapılan bir kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın kafasına fırlattığı kumandanın “silah” sayılması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Daha önce kızına affeden Tatlıses, mahkeme huzurunda bu kez kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.

Geçen yıl Bodrum’da bir kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü. İbrahim Tatlıses’in önce kızından şikâyetçi olduğu, daha sonra şikâyetini geri çektiği öğrenilmiş, dava süreci ise kamu davasına dönüşmüştü.

Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

Verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade sonrası Rusya’daki konseri için yola çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23