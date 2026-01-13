Babasının kafasına kumanda fırlatmıştı! İbrahim Tatlıses, kızından şikayetçi oldu
İbrahim Tatlıses, Bodrum’da yapılan bir kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın kafasına fırlattığı kumandanın “silah” sayılması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Daha önce kızına affeden Tatlıses, mahkeme huzurunda bu kez kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.
Geçen yıl Bodrum’da bir kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü. İbrahim Tatlıses’in önce kızından şikâyetçi olduğu, daha sonra şikâyetini geri çektiği öğrenilmiş, dava süreci ise kamu davasına dönüşmüştü.
Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.
Verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade sonrası Rusya’daki konseri için yola çıktı.