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Aktüel Babasını darbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Babasını darbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Sanığın babasına yönelik benzer suçlardan sabıkası bulunduğu ve suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu iddianamede yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:47:57 -
Babasını darbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da babasını darbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuksuz S.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin para istediği babası S.A'nın bu isteği kabul etmemesi ve direnmesi üzerine babasını öldürme tehdidinde bulunarak darbettiği ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Baba D.A. da oğlu S.A'dan şikayetçi olduğunu bildirerek, iddianamedeki ifadesinde, "Olay günü oğlum S.A. sabah saatlerinde eve gelerek 'kapıyı aç seni öldüreceğim, ya da bu evi yakacağım' dedi. Ben kapıyı açmadım bir süre sonra da polise gidip şikayetçi oldum. Eve dönerken yolda karşılaştık ve S.A. bana 'sen niye şikayette bulunuyorsun, bu evden sen gideceksin ben kalacağım, bana para vereceksin yoksa seni öldürür, bu evi de yakarım' dedi ve çıkarmış olduğu sert bir cisimle kafama vurarak kaçtı. Gözlerimin iyi görmemesi nedeniyle elindeki cismin ne olduğunu tam olarak görmedim. Ben S.A'dan şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulundu.

Müşteki D.A'nın alınan doktor raporuyla, beyanına uygun şekilde yaralandığı ve sanığın babasına yönelik benzer suçlardan sabıkası olduğu belirtilen iddianamede, zanlının "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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