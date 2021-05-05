  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PSG’den Mohamed Salah bombası
Galatasaraylı Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Almanya'da skandal! Mesajı yanlış gönderdi, ifşa oldu
Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş atağa geçti
Yerel Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi
Yerel

Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

Kayseri’de, baba evinde olduğu sırada fenalaşarak yığılan 2 çocuk annesi Hilal Ç. Yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 20:03:00 -
Baba evinde fenalaşan 2 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak’taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Baba evinde bulunan 2 çocuk annesi Hilal Ç., evde oturduğu sırada bir anda fenalaşarak yığıldı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hilal Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Hilal Ç.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı
Gündem

Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan 'yarın saat 14.00'te' paylaşımının ardından biraz önce merakla beklenen paylaşım geldi. ..
İşte altında sert düşüş sonrası son durum!
Ekonomi

İşte altında sert düşüş sonrası son durum!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamaları ile sert düşen altın bugün yatay seyir izliyor.

Arka Sokaklar oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı
Medya

Arka Sokaklar oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakteri ile tanınan oyuncu Boğaç Aksoy, kansere yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay