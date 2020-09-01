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Korona Virüs B12 vitamini koronavirüs riskini azaltıyor
Korona Virüs

B12 vitamini koronavirüs riskini azaltıyor

Manipal Yüksek Öğretim Akademisi ve Bölge Biyoteknonoloji Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, B12 vitamininin koronavirüs riskini azalttığı ortaya çıktı. Ancak araştırmacılar, bu etkinin tamamen kanıtlanması için bazı testlerin yapılması gerektiğini söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 05:56:00 -
B12 vitamini koronavirüs riskini azaltıyor

Manipal Yüksek Öğretim Akademisi ve Bölge Biyoteknonoloji Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önemli bir çalışmaya imza attı. Vitaminlerin koronavirüs üzerinde etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan araştırma sonucu bilim insanları, B12 vitamininin bir formu olan metilkobalaminin koronavirüsün enfekte olduğu hücreden yayılmasını engelleyebileceğini ve böylece koronavirüs riskini azaltabileceğini öne sürdü.

Çalışma kapsamında bir bilgisayar simülasyonu oluşturan araştırmacılar, B12 vitamininin bir formu olan metilkobalaminin koronavirüsün enfekte olduğu hücreden yayılmasını engelleyebildiğini gözlemledi. Böylece araştırmacılar, B12 vitamininin sağlık personeli, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan yüksek risk grubundaki kişilerde enfeksiyon riskini düşürmek için koruyucu olarak kullanılabileceğini söyledi. Ancak bu etkinin tamamen kanıtlanabilmesi için bazı testlerin yapılması gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu çalışma, Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği'ne bağlı 'IUBMB Life' dergisinde yayınlandı.

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