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Spor Aziz Yıldırım fitili ateşledi: Terörist Gülen'in dua ettiği takımı açıkladı
Spor

Aziz Yıldırım fitili ateşledi: Terörist Gülen'in dua ettiği takımı açıkladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Yıldırım, şikeyi Galatasaray'ın Türkiye'ye soktuğunu söyleyerek FETÖ elebaşı terörist Fetulah Gülen'in de Galatasaray şampiyonluğu için dua ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 03:23:00 -

Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları arasındaki şampiyonluk tartışmalarına Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.

Aspor'a özel bir röportaj veren Yıldırım, çok sert açıklamalarda bulundu.

"Şikeyi ülkeye Galatasaray soktu"

Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış." dedi.

'Fetullah Gülen Galatasaray için dua etti'

FETÖ elebaşı Fetulah Gülen'in Galatasaray için dua ettiğini söyleyen Yıldırım "Fetulah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor." ifadelerini kullandı.

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