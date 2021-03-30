Aziz Tetteh'e büyük ayıp! Süper Lig ekibi tepki çekti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Aziz Tetteh dün sabah saatlerinde yeni doğan oğlunu kaybetmenin acısını yaşadı. Özel bir hastanede 5 aylık dünyaya gelen ve durumu riskli olan bebeğin sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

Kentteki Yeşilkent Mezarlığı'na defnedilen Aziz Tetteh'in oğlunun cenazesine kırmızı-siyahlı kulüpten hiç kimsenin katılmadığı aktarıldı.

Kulüpten herhangi bir başsağlığı mesajının da yayımlanmaması dikkati çekti.

Yerel basından Gaziantep Güneş, bu haberi okuyucularına "Bu ayıp size yeter" başlığıyla duyurdu.

2019 yazında Gaziantep FK'ya transfer olan ve bu sezon devre arasından sonra kadroda yer almayan Aziz Tetteh, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

Gecikmeli mesaj

Gaziantep FK'nın en acı gününde futbolcusunu yalnız bırakması sosyal medyada gündem olurken, gelen tepkiler üzerine kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı.

Resmi sitede yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra, hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tetteh ve ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.