  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu
Gündem

Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'e katılan Nobel Ödüllü Aziz Sancar'la bir anısını paylaştı. Sancar'ın TEKNOFEST montu giydiğini ancak "Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok" diyerek üzüldüğünü anlatan Mehmet Fatih Kacır, montun diğer kolundaki bayrağı gösterdiklerinde Sancar'ın yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:45:00 -
Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin mezuniyet törenine katıldı. Tören öncesi basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuk Bayraktar elini öptü

Sancar konuşmasının ardından elini öpen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a sarıldı. Bu görüntü sonrası alandakiler görüntüye alkışlarla destek verdi.

Türk bayrağını göremeyince üzülmüş

TEKNOFEST devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Aziz Sancar'la yaşadıkları bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. "TEKNOFEST montu giymek ister misiniz?" sorusuna "Elbette" cevabı aldıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı o anları şöyle anlattı: "Ama giyince canı sıkıldı. 'Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok.' dedi. Bayrağın diğer kolda olduğunu gösterdiğimizde çok mutlu oldu. Gülümsedi, 'Şimdi tamam' dedi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bir yanda sanayi ve bilim devrimi yapan yeni bagimsiz, guclu, DEGERLER Turkiyesi, diger yanda heykelci lafola beri gele hacli bati taklitcisi tembel cenesi dusuk mankurt zihniyet

........
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay