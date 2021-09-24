Aziz Sancar yeni araştırması ne oldu? Aziz Sancar’ın gençlere ne tavsiyede bulundu?

ABD’de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul’a geldi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak İstanbul’a gelen Sancar, Gebze'deki TÜBİTAK Fen Lisesi'ne gitti. Aziz Sancar burada yaptığı konuşmada Türkiye’de teorik eğitim çok iyi olduğunu söyleyerek “"Ben doktora yaparken çok zorluk çektim. Çünkü deney yapamıyordum. Türkiye, bizi teorik alanda çok iyi hazırladı ama deney tecrübemiz eksikti. Bilim yapmak deneyle olur. Biz, çocuklarımıza erken yaşta deney yapmayı öğretmeliyiz" dedi.

Gençlere çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Sancar,“Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın.” çağrısında bulundu.

Aziz Sancar yeni araştırması ne?

Kanser tedavisiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü de açıklayan Sancar, "Şimdi biyolojik saat, DNA onarımını nasıl kontrol ediyor? Bunu kullanarak hem kanser önleminde hem de kanser tedavisinde nasıl kullanabiliriz şimdi o çalışmayı yapıyoruz" dedi.

Aziz Sancar kimdir, nereli?

Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin'in Savur ilçesinde doğdu. Hiç eğitim olmayan ailesinin 8 çocuğundan biriydi. Çocuklarının eğitimine önem veren ailesi sayesinde üniversiteye kadar Mardin'de okudu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitiminin tamamladıktan sonra ABD'ye lisansüstü eğitim için gitti. Doktora derecesini Teksas Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji alanında aldı. DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaştı. 2015 yılında DNA tamiri ile ilgili Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte Kimya dalında Nobel ödülü aldı.