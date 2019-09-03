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Aziz Mahmud Hüdai Vakfı'ndan İBB açıklaması: Vakfımıza nakdi bedel asla söz konusu değildir

İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali sonrası açıklama yapan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı "Bu protokol çerçevesinde, Vakfımıza ait yurtlarımızın küçük bir bölümü, İBB tarafından kiralanan binalarda hizmetlerini yürütmektedir. Bu protokol gereği olarak vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel asla söz konusu olmamıştır" ifadelerine yer verdi.

03 Eylül 2019 Salı 10:40
Aziz Mahmud Hüdai Vakfı'ndan İBB açıklaması: Vakfımıza nakdi bedel asla söz konusu değildir

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin yapılan açıklamada bulundu.

"Bugün, ülkemizde ve gönül coğrafyamızda eğitim ve insani yardım faaliyetleri yürüten vakfımız, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı statüsünde çalışan, BM tarafından ECOSOC üyeliğine seçilmiş, ülkemizde ve uluslararası platformda bilinen, saygın bir sivil toplum kuruluşudur." denilen açıklamada vakfın herhangi bir ticari faaliyet içinde olmadığı kaydedildi.

Vakfın giderlerine fon sağlamak maksadıyla şirket kurmak ya da gelir getirici bir yapı oluşturmak gibi bir çalışma yürütmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfımızın genel bütçesi çok büyük oranda (yüzde 80) kurucu mütevelli heyeti üyeleri tarafından, kalan kısmı da teberruda bulunan hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Bununla birlikte vakfımız, sair zamanlarda çeşitli kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu hak ve imkanlardan, teşviklerden, projelerden, yasalar ve kanunlar çerçevesinde istifade etmiştir ve etmeye de devam edecektir.

Vakfımız özellikle 15 Temmuz sürecinde ortaya çıkan öğrenci barınma hizmetlerindeki büyük açığı kapatma adına, devletimizin ve milletimizin yanında yer almayı önemli bir vazife bilmiştir. İBB ile yapılan yurt işletme protokolü, bu zaruret sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu protokol, İBB Belediye Meclisinin kararı ile yürürlüğe giren hukuki bir iş birliğine dayanmaktadır.

"Yurtlarımızın küçük bir bölümü İBB tarafından kiralanan binalarda hizmetlerini yürütmektedir"

Gençlerimizin mağdur edilmemesi adına, devletin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapması, her şeyden önce takdir edilecek güzel bir dayanışma örneğidir. Hal böyleyken, bu iş birliğinin sanki bir suçmuş gibi kamuoyuna takdimi, fedakar ve hayırsever insanımızı inciten ve yaralayan bir davranış olmuştur. Bu protokol çerçevesinde, Vakfımıza ait yurtlarımızın küçük bir bölümü, İBB tarafından kiralanan binalarda hizmetlerini yürütmektedir. Bu protokol gereği olarak vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel asla söz konusu olmamıştır."

Vakfın hiçbir yurt işletmesinden para kazanmayı gaye edinmediğine vurgu yapılan açıklamada, "Hiçbir ayrım gözetmeden İstanbulumuzun aziz misafirleri olan gençlerimize hizmet veren ve vakfımızın da büyük maddi katkılar sunduğu bu yurtlara yönelik protokolün İBB tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini ve ayrıca meseleyi çarpıtarak iftira dolu bilgilerle kamuoyunu yanıltan itibar cellatlarını, halkımızın vicdan mahkemesine havale ediyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreçler içinde haklarımızın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:40
  1. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • ihsanihsan49 dk önce
    yalanoğlu ekrem hani öğrenciye 75 binine 400 t burs verecektin sen yurtlarını kapatıyorsun hudayi vakfının olduğu için tabii o zaman sen aç yurt
  • Halim SelimHalim Selim49 dk önce
    Tabi tabi. Nerde bir pis is var altindan tarikat cikiyor. Toplanan kurban etlerinin sucuk yapilmasindan, cocuklara tecavuze kadar.

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