Azgın azınlıktan bir kez daha “kurban cinayettir” terbiyesizliği

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kurban Bayramı'nın maneviyatına ve Müslümanların ibadetine gölge düşürmek için sosyal medya üzerinden #KurbanCinayettir başlıkları açan İslam düşmanlarına yine tepki yağdı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Her sene ‘Aman cana kıyılıyor, aman cinayet işleniyor’ diye aynı senaryo ile Müslümanların karşısına çıkıyorlar. Yeryüzünde milyonlarca insan çıkarlar uğruna katlediliyor. Bu katliamlara ses çıkarmayanlar ne yazık ki Müslümanların ibadet saydığı bu günü eleştirmekte en öne fırlıyorlar. Her dinin kendine göre ibadeti var. Bu söylemler tamamen İslâm karşıtlığı yüzünden söyleniyor. Ayrıca bir de yapay et diye birşey çıkardılar. Bu propaganda ile onu da pazarlamaya çalışıyorlar. Bu söylemler kasıtlıdır. Kendi çıkarları için daha çok para kazanabilmek için alçakça söylemler bunlar” tepkisini gösterdi.

Her yıl postu ve derisi için binlerce hayvanın kaçak avlandığına dikkati çeken vatandaş Mehmet Kılıç ise şunları söyledi; “Binlerce hayvan sırf derisi, postu, dişi için yasa dışı yollarla katledilirken sesini çıkarmayanlar, biz Müslümanlar olarak Allah'ın bize emrettiği şekilde ibadetimizi yerine getirirken 'katil' olarak yaftalanıyoruz. Asıl katiller o hayvanları katledenlerdir. Asıl katiller Suriye'de, Filistin'de, Afganistan'da milyonlarca insanı öldürenler ve onların ölümüne sessiz kalanlardır. Biz ibadetimizi yapıyoruz. Kimse bizim inancımıza, ibadetimize gölge düşürmeye çalışmasın.”

