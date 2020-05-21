Azgın azınlığın din düşmanlığı oruç dinlemiyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Son yıllarda nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkeye yakışır bir şekilde, milli, manevi ve dini değerleri gözeterek yayın yapan TRT, Ramazanda yayınladığı “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” din düşmanı azgın azınlığın hedefinde.

90 yıllık saltanatları yıkılmış!

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şunları ifade etti: “Öncelikle aslımızı hatırlatan TRT’ye teşekkür ederim. Tabi dünyada İslam’a karşı bir savaş veriliyor. Şimdi Türkiye’de bu değişik alanda yürütülmeye çalışılıyor. Önce belirli gruplarla millet sokağa çağrılıyor. O başarılamayınca, bu sefer Kur’an üzerinden eleştiriler başlıyor. 90 yıldır bu ülkede saltanat sürmüşler. Saltanatları yıkılmış.”

İlk kez dinimize saygı görüyoruz

Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, şunları dile getirdi: “Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk kez TRT başta olmak üzere tüm kurumlar dinimize hakaret etmemeye başladı. Gerek tarihi diziler, gerekse de programlarda değerlerimize karşı hassas. Fakat ne yazık ki kendini bilmez bir grup Kur’an-ı Kerim’in okunmasına tepki gösteriyor. Şiddetle kınıyorum onları.”