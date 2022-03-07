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Dünya Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına düzenlenen hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 09:16:00 -
Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkov kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Bakanlık, hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını ve bir konsolosluk memuruna ait bir otomobilin ise hasar alarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Düzenlenen saldırıda Fahri Konsolosluk personelinden ölen veya yaralanan olmadığını ve personelin şu anda güvenli bir bölgede olduğunu belirten Bakanlık, saldırının detaylarına ise değinmedi.

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