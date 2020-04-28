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Aktüel

Azerbaycan’da korona virüs vak’a sayısı bin 717’ye yükseldi

Azerbaycan’da, 39 kişide daha korona virüs vak’ası tespit edilmesiyle ülke genelinde vak’a sayısı bin 717’ye yükseldi.

2020-04-28 16:51:16 -
Azerbaycan’da korona virüs vak’a sayısı bin 717’ye yükseldi

Azerbaycan’da, 39 kişide daha korona virüs vak’ası tespit edilmesiyle ülke genelinde vak’a sayısı bin 717’ye yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 39 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Böylece ülkede vak’a sayısı bin 717’ye yükseldi. Ayrıca açıklamada, 59 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 15’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vak’a sayısı bin 717’ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 22 kişi hayatını kaybetti, bin 221 kişi ise taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 132 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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