Azerbaycan'da İstikbal rüzgârı devam ediyor

Açılışa Azerbaycan Ticaret Baş Müşaviri Ahmet Erdal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin ile İstikbal Mobilya İhracat Müdürü Hülya Bal katıldı.

57 ülkede faaliyet gösteriyor

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Bakü’ye yapılan yeni mağaza yatırımının hayırlı olması temennisinde bulundu. Ertekin, “8 sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin 5’i kendi sektöründe Türkiye lideri. İstikbal Mobilya olarak Türkiye’de lider olup 57 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Milletimize ve bayrağımıza aşkla bağlıyız ve işimizi en iyi yapan bir grup olmak bizler için bir gurur kaynağı. Uzun yıllardır bayiliğimizi sürdüren Gasımov ailesiyle birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Bakü’de 7’nci, Azerbaycan’da 9’uncu ve yurt dışındaki 170’inci mağazamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyanın dört bir tarafında çalışan 14 bin mesai arkadaşım adına sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

Ticaret hedefi 15 milyar dolar

Azerbaycan Ticaret Baş Müşaviri Ahmet Erdal ise şunları söyledi: “Öncelikle ülkemiz ve Azerbaycan adına sonrasında Erciyes Anadolu Holding ile markamız adına gurur duyduk. İstihdam ve üretim açısından onur duyulacak bir tabloyla İstikbal markasının 9’uncu mağazasını açmış durumdayız. Şahsen evimde İstikbal ürünlerini bende keyifle kullanıyor, bunu belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülke olarak Azerbaycan’la geçtiğimiz yıl 4.6 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlarımızın gelecek yıllar için belirlediği hedef 15 milyar dolar. Allah hayırlı hizmetler yapmayı, daha fazla üretmeyi nasip etsin.”

Dünya trendlerine yön veren ve müşterilerine kaliteli ürünler sunan İstikbal Mobilya’nın yeni mağazası 6 katlı olup 2 bin 400 metrekare alana sahip. Mağazada evlenecekler ve evini yenileyecek tüm müşteriler oturma, yatak ve yemek odası dahil bir evin ihtiyacı olan tüm ürün çeşitlerine ulaşabilecek.