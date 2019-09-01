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Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni dönem başladı

Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılık vizeler kaldırıldı. İki ülke vatandaşları, 30 güne kadar seyahatlerinde herhangi bir vize işlemine tabi tutulmayacak.

01 Eylül 2019 Pazar 12:39
Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni dönem başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla iki ülke arasında seyahatlerde vize rejimi uygulanmayacak.

İki devlet tek millet

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Son zamanlarda elektronik vize ile bunun alınması daha da kolaylaşmıştı, vizenin tamamen lağvedilmesi aslında biraz da sembolik önemi olan bir adım. Bizim gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu gösteren çok önemli bir adım'' dedi.

Kararı, 25 Temmuz tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu.

Turist sayısı artacak

Yeni uygulama ile iki ülke ekonomik ilişkileri ve karşılıklı turistik ziyaretlerde artış olması bekleniyor.

Büyükelçi Özoral, "Vize almak gerektiğini düşünmek vatandaşların açısından psikolojik caydırıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla alınmış olan bu kararda ben özellikle Türkiye’den buraya gelecek iş adamları ve turistleri daha teşvik edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Vizesiz dönem başladı

Uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Artık 30 güne kadar karşılık konaklamalar, herhangi bir vize işlemine gereksinim duymadan rahatlıkla yapılabilecek.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen 113 ülke:

Andorra, Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn (Sınırda 14 Gün), Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Botswana, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya (e-vize şart), Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika (e-vize), Moldova, Mauritus, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Niue, Palau Cumhuriyeti, Panama, Palau, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Saint Vincent ve Grenadinler Adaları, Saint Kitts ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Singapur, San Marino, Santa Lucia, Sırbistan, Sudan, Sri Lanka (e-vize), Swaziland, St. Vincent-Grenadines, Suriye, Şili, Şeyseller, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vatikan, Zambiya.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:39
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