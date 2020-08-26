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Dünya Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan tepki: Bizi kovup Ermenileri yerleştiriyorlar!
Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan tepki: Bizi kovup Ermenileri yerleştiriyorlar!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklardan Azerbaycanlıları kovduğunu ve buralara Ermenileri yerleştirdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:38:00 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan tepki: Bizi kovup Ermenileri yerleştiriyorlar!

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın kışkırtıcı eylemelerde bulunduğunu bildirdi.

Karabağ meselesiyle ilgili konuşan Bayramov, çözümde ilerleme kaydedilmediğini belirterek, Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutmaya devam ettiğini kaydetti. Bu topraklardan Azerbaycanlıların kovulduğunu ve evlerine Orta Doğu ülkeleri dahil dışarıdan Ermenilerin yerleştirildiğini bildiren Bayramov, bunun Cenevre Sözleşmeleri dahil uluslararası kanunların ihlali olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’ın 30 yıla yakındır bu konu hakkında müzakereleri devam ettirdiğini belirten Bayramov, meselenin barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Temmuz'da Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları anımsatan Bayramov, Ermenistan'ın AGİT himayesindeki barış sürecini baltalamayı sürdürdüğünü Ermenistan'ın yıkıcı pozisyonunun durumun kötüleşmesine sebebiyet verdiğini bildirdi.

Sivillere de saldırıyorlar

Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın hem askeri pozisyonlarına hem de sivillerin yaşadığı köylere saldırı yaptığını belirtti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait toprakları ele geçirmeye çalıştığını bildiren Bayramov, Ermenistan'ın kışkırtıcı eylemlerinin sebebinin Ermenistan yönetiminin, salgınla mücadelede kötüleşen iç siyasi ve sosyal sorunlarından dikkati başka yönlere çekmeye çalışması olduğunu ifade etti.

Rusya: Tekrarlanmayacağını umuyoruz

Lavrov da Karabağ konusunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları dahil uluslararası toplumca kabul gören kararlar ile çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarla ilgili konuşan Lavrov, Temmuzdaki olayların ileride tekrarlanmayacağını umduğunu, ilgili ülkelerle buna katkıda bulunacaklarını söyledi.

12 Temmuz tarihinde Ermenistan ordusu, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine saldırmaya kalkmış, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmek zorund kalmıştı.

Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker çatışmada şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı.

İlerleyen günlerde de süren çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 12 asker ve 1 sivil şehit olmuştu.

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Yorumlar

Kadir

Hemen dünyaya ilan edip mutegalip esaslarina gore aynısını yapsınlar ne kadarlik mal ve topraklarına el k onulduysa aynını uygulayıp ilan etsinler
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