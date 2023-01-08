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Ekonomi Az önce duyuruldu! Bir market daha fiyatları sabitledi
Ekonomi

Az önce duyuruldu! Bir market daha fiyatları sabitledi

Çağrı Market, ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 10:28:00 -
Az önce duyuruldu! Bir market daha fiyatları sabitledi

Çağrı Market, ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

Çağrı Market'ten yapılan açıklamada, "Çağrı Market olarak, ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra planlı indirimlerimizde değişiklik yapmayıp hem indirim kataloglarımız hem de mağaza içerisindeki aktivitelerimiz ile de tüketicilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 7 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde başlatacağımız iki ayrı indirim kataloğumuzda yer alacak olan 1500'ün üzerinde üründe müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunacağız. Çağrı Market daha önce olduğu gibi 2023 yılı boyunca da 'Sınırsız Müşteri Mutluluğu' mottosu ile ülkemiz ekonomisine ve tüketicilerimize katkı sunmaya devam edecektir."

Zincir marketlerden gelen fiyat sabitleme kararları

Benzer bir karar, diğer büyük zincir marketlerden de gelmişti. ŞOK, yılın ilk gününde ocak sonuna kadar fiyatlarını sabitlediğini duyurmuştu. ŞOK'un ardından Migros da fiyatları sabitlediğini ve 3 binden fazla üründe indirim yapılacağını bildirmişti.

CarrefourSa ocakta 20 binden fazla üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler yapılacağını açıklamıştı. Happy Center da bu ay için yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirimler uyguladığını belirtmişti. BİM ise 500 üründe fiyatlarını sabitledi.

En son açıklama A101'den gelmiş ve zincir market, ay sonunna kadar 2023 üründe fiyatlarını sabitlediğini açıklamıştı.

 

 

 

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