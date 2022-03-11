Ayva suyu hastalıklardan koruyor! Ayva tatlısı tarifi: Ayvaları limon suda bekletirseniz...

Ayva suyu yüksek mineral ve bol vitamin içeriği ile birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar özellikle kış aylarında ortaya çıkan öksürük, anjin, bronşit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde ayva suyu içilmesini tavsiye ediyor.

Ayva suyu faydaları

Ayva suyu içeriğindeki C vitamini, kalsiyum, demir, protein ve karbonhidratlar ile birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor. Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan bronşit, anjin, öksürük gibi rahatsızlıklarda ayva suyu desteği ile tedavi süreci hızlanabiliyor. Uzmanlar üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde ayva ve ayva suyunu öneriyor.

Ayva suyu hastalıklardan koruyor!

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç soğuk havalarda görülen öksürük, anjin, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde ayva suyunun kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Ayva suyunun pek çok faydalı özelliği bulunduğunu belirten İnanç, “Soğukların artmasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında önemli bir artış gözleniyor. Vitamin açısından güçlü meyve suları bu hastalıkların yayılmasını engellerken, özellikle ayva suyu yoğun C vitamini içermesi ile tedavi sürecinde etkili oluyor. Ayrıca antiseptik özelliği bulunan malikasit ihtiva etmesi sayesinde enfeksiyonel hastalıklardan koruyor.” şeklinde ekledi.



Ayva suyunun, kış hastalıklarının yanı sıra içeriğindeki vitamin ve mineralin kalp ve damar hastalıkları, ishal problemleri ve hazımsızlık sorunlarının tedavisinde de etkili olabileceğini belirtiliyor.

Ayva suyu neye iyi gelir?

İnce bağırsak iltihabını giderir. Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir. Ayva grip ve soğuk algınlığını giderir. Ayva suyu böbrek ve idrar torbası iltihaplarına iyi gelir.

Ayva suyunun faydaları

Hazımsızlığı giderir.

Mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir.

İnce bağırsak iltihabını giderir.

Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir.

Ayva grip ve soğuk algınlığını giderir.

Ayva suyu böbrek ve idrar torbası iltihaplarına iyi gelir.

Ayva tatlısı kolay bir tatlı

Ayva tatlısı tarifi kışın en çok tercih edilen ve araştırılan tatlı tariflerinden biridir.Ayva tatlısı yaparak faydalarıından yararlanabilirsiniz. Kış ayvalarını değerlendirmek için iyi bir tercih olan ayva tatlısının püf noktası ayvaları limonlu suda bekletmektir. Ayvaları limonlu suda bekletin. Soyarken de sert kısımları alın, böylece tatlı yumuşak olur. İşte ayva tatlısı tarifi ve malzemeleri

Ayva tatlısı malzemeleri

2 adet büyük boy ayva

1 adet çubuk tarçın

8 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay bardağı vişne suyu

1 su bardağı su

5 adet karanfil

1/2 adet limonun suyu

Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Ayva tatlısı tarifi için önce ayvaların kabukları soyulur ve ortadan ikiye bölünerek çekirdek yuvası çıkarılır. Çekirdekler kenara ayrılır. Ayvalar limonlu suya atılır. Ardından teker teker çıkararak ayvaların tencerede düz durması için alt kısımdan kesilir. Büyük bir tencereye hepsi yerleştirilir. Her bir ayva oyuğuna 3 çorba kaşığı toz şeker koyulur. Ayva çekirdekleri ve baharatlar da tencereye eklenir. Suyu da tencereye ekledikten sonra tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Kaynamaya başlayınca ocak en kısık ateşe ayarlanır. Ayvalar renk alıp kızarmaya başladığında suyunu çeker ve çok fazla ağdalaşırsa azar azar sıcak su eklenebilir. Ayva tatlısı hazır. Biraz ılınınca ayvaları servis tabağına alarak, üzerine şerbetinden gezdirin. Kaymakla ya da istediğiniz başka bir dolgu malzemesiyle servis yapabilirsiniz.

Ayva meyve suyu nasıl yapılır?

Elma ve ayvayı soyup küp küp doğruyoruz, 1 kase ayıklanmış narı ve 1 kase dondurulmuş vişneyi kaynatacağımız tencereye koyuyoruz. Üzerine, 1 limon küp küp doğranmış, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1/5 su bardağı toz şeker ve 5 lt su ekleyip iyice kaynatıyoruz. Bu şekilde 40 veya 45 dk kaynatıyoruz.