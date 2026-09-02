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Kobi AYTO’dan KOBİ’lere kritik destek çağrısı! Başvurular 15 Eylül’de sona erecek
Kobi

AYTO’dan KOBİ’lere kritik destek çağrısı! Başvurular 15 Eylül’de sona erecek

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AYTO’dan KOBİ’lere kritik destek çağrısı! Başvurular 15 Eylül’de sona erecek

Aydın Ticaret Odası, üyelerini kapasite geliştirme ve istihdamı korumaya yönelik destek programları hakkında bilgilendirdi. KOBİ’lerin dijital dönüşüm ve üretim yatırımlarını kapsayan programda üçüncü dönem başvuruları devam ediyor.

Aydın’da KOBİ’lerin büyüme ve dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik destekler masaya yatırıldı.

 

Aydın Ticaret Odası (AYTO) imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik düzenlenen "Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı", çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında bilgi verilirken, 22 Ağustos itibarıyla başlayan 3. Dönem başvurularının 15 Eylül 2026 tarihinde sona ereceğini belirtildi. Program kapsamında KOBİ’lerin verimliliğinin, dayanıklılığının, üretim kapasitesinin, pazar büyüklüğünün ve kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik ölçek büyütme ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesinin hedeflendiğinin belirtildiği programda aynı zamanda büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ’lerin geliştirilmesine katkı sağlanmasının da amaçlandığı ifade edildi. Program kapsamında başvuru şartları, özel istisnalar ile kredi alt ve üst limitlerine ilişkin katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi. Bilgilendirmelerin ardından toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

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