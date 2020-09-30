Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.