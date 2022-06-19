AYT sınavına başvurdum girmesem ne olur? AYT’ye girmesem TYT puanım boşa gider mi?

Dün YKS TYT sınavına giren adayların ardından bugünde YKS sınavının ikinci oturumu AYT sınavı var. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.. Peki TYT giren AYT sınavına girmezse ne olur? AYT sınavına girmek zorunlu mu?

TYT giren AYT sınavına girmezse ne olur?

AYT sınavına girilmezse ne olur? TYT ye girip AYT ye girmezsem ne olur 2022? Normalde TYT ham puanın 200 ve 200 puanın üzerindeyse onu seneye kullanabiliyordun. Ancak 2022 sınavından itibaren alınan TYT puanı bir sonraki sene kullanılamayacak. Dolayısıyla 4 yıllık üniversite tercih etmek istiyorsanız aynı sene girmek zorundasınız.

YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2022-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak bu adayların 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. 2022-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2021- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.