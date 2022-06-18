AYT sınavı saat kaçta kapılar kapanıyor? 2022 AYT sınav saati, sınav süresi... AYT sınav soru dağılımı

YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 243 bin 425 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. YKS sınavının ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. AYT sınavına 2 milyon 56 bin 512, YDT sınavına ise 168 bin 430 aday girecek.

AYT sınavı süresi ne kadar?

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT soru dağılımı: AYT sınavında hangi teste kaç soru var?

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

AYT sınavı saat kaçta kapılar kapanıyor?

YKS sınavında saat kaçta sınav binalarına alımlar yasak olacak? Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek. 2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.