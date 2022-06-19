AYT sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? AYT sınavında kapılar kaçta kapanıyor?

2022-YKS sınavında maraton bugün de devam edecek. Dün saat 10.15'te tamamlananTemel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruyu çözmek için adaylar 165 dakika sınav salonlarında ter döktü.

Bugün ise YKS sınavının ikinci oturumu ve üçüncü oturumu var. Saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak.

AYT sınavında kapılar kaçta kapanıyor?

YKS sınavında saat kaçta sınav binalarına alımlar yasak olacak? Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS 2022 TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak.