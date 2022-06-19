AYT 2022 zor muydu kolay mıydı? 2022 AYT sınavı nasıldı?

19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi. AYT sınavında 2 milyon 56 bin 512 aday ter döktü.

AYT soruları nasıldı, kolay mıydı zor muydu? YKS 2. oturum sayısal - sözel, Edebiyat - Matematik soruları nasıldı? AYT sınavına katılan adaylar geçen yıllara göre AYT sınavının biraz daha zor olduğunu söyleyenler de olduğu gibi daha kolaydı diyen adaylar da oldu.

AYT'de sorulan Aslı 4 GB telefon hafızası sorusu, Hz. Yusuf sorusu, EKOK sorusu, makas sorusu, tencere kapak sorusu, Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu ve 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri kime ait gibi sorular, sosyal medya da öğrenciler tarafından sık sık paylaşıldı