Ayşe Çağırır kimdir kaç yaşında?
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır altın madalyanın sahibi oldu. Pek çok kişi ise 'Ayşe Çağırır kim?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Ayşe Çağırır altın madalya kazandı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.
İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.
48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.
Ayşe Çağırır kimdir kaç yaşında?
Ayşe Çağırır 1995 yılında dünyaya geldi. Beder eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olan Ayşe Çağırır 1,60 boyunda ve 48 kilo.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 2014 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.