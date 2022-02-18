Ayrılıkçı lider: Silah kuşanın ve ülkenizi savunun
Her geçen saniye gerilimin tırmandığı Donbass bölgesinden yayın yapan yerel kaynaklar, Rusya desteğiyle ilan edilen Luhansk'ın ayrılıkçı lideri, halka yaptığı çağrı karşısında endişesini gizleyemedi.
Ellerin tetikte beklendiği Donbass bölgesinden yayın yapan bir muhabir, ayrılıkçı Luhansk lideri halka yaptığı şok edici çağrıyı aktardı.
Rusya desteğiyle bağımsızlığı ilan edilen sözde Luhansk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Pasechnik, halka savaş ve seferberlik çağrısında bulunarak 'Silah bulabiliyorsanız kuşanın ve ülkenizi savunun' dedi.
Seferberlikten muaf olanların ise derhal Rusya'ya gitmelerini söyledi.