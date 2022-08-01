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Dünya Aynı anda 20 insanı öldürebilen yılandan çıkarılan zehir şok etti!
Dünya

Aynı anda 20 insanı öldürebilen yılandan çıkarılan zehir şok etti!

Avustralya'da ihbara giden yılan uzmanı Billy Collett, aynı anda 20 yetişkin insanı öldürme gücüne sahip olan dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan kahverengi kral yılanını etkisiz hale getirdi. 2.68 metre boyunda ve 7 kilo ağırlığındaki yılandan 5.5 gram zehir çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 12:03:00 -
Aynı anda 20 insanı öldürebilen yılandan çıkarılan zehir şok etti!

Dünya genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan görülen bölge sayısında da artış yaşandı. Avusturya'da da Sürüngen Parkı personeli gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekibin başında ise yılan uzmanı ve operasyon müdürü Billy Collett yer aldı.

2.68 METRE BOYUNDA, 7 KİLO AĞIRLIĞINDA

Billy Collett gittiği bölgede 2.68 metre boyunda ve 7 kilo ağırlığında bir yılan buldu. Yılanın zehirli olduğunu anlayan Collett, kimseye zarar vermemesi için onu kuyruk kısmından tutarak kontrol altına aldı. Ardın da yanlarında getirdikleri kafese koydu.

20 ERKEĞİ AYNI ANDA ÖLDÜREBİLİYOR

Hemen araştırmalarına başlayan ekip, yılanın zehrini boşalttı. Yılandan tam tamına 5.5 gram ağırlığında zehir çıktı. Bu zehrin 20 yetişkin erkeği aynı anda öldürebileceği ifade edildi. Billy Collett, yılanın kendi türü için devasa özellikleri olduğunu ve onun dünyanın en büyük ikinci zehirli yılanı olabileceğini dile getirdi.

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