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Dünya Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne saldırı!
Dünya

Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 21:56:00 -
Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne saldırı!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor.

Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, SİHA'nın üsse isabet ettiği aktarılarak, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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