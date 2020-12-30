Türkiye, İstanbul'da evinde katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzüntüsünü yaşıyor. Aylin Sözer'in katledilmesine doğan tepkilerin ardından Aylin Sözer'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor.

Emin Erdoğan'den Aylin Sözer paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aylin Sözer cinayetine dikkat çekerek, "Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." dedi.

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Aylin Sözer neden öldürüldü?

Ekranlarda yaptığı açıklamalarla tanınan üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer cinayeti Türkiye'yi derinden etkiledi. Özel bir üniversitede çalışan Aylin Sözer, korkunç bir cinayete kurban gitti. İstanbul'da yaşayan Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından yakılarak öldürüldü. Vahşi cinayetin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Aylin Sözer kimdir?

Aylin Sözer Çapan, Diğer, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi kitabının yazarıdır. Aylin Sözer Çapan kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Aylin Sözer Çapan tarafından yazılan son kitap "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.