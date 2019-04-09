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Aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu

Mart ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

09 Nisan 2019 Salı 10:14
Aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu

Mart ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Mart ayı ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’ verisini açıkladı. Buna göre Mart ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.


Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 0,83 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,50 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,38 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 oranında yatırımcısına kazandırırken; DİBS yüzde 2,95 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,98 oranında yatırımcısına kaybettirdi.


BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,48 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,98 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti


Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,25 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:14
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