Ateş şikayetiyle hastaneye gitti: Bebeğin böbreğinden çıkan şok etti
Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen 2 yaşındaki bebeğin böbreğinden 2 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen 2 yaşındaki bebeğin böbreğinden 2 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Meltem Kabak, bir yaşındaki kızı Beyza Kabak'ı beslenme ve huzursuzluk gibi şikayetleri üzerine birçok sağlık kuruluşuna başvurdu. Gittiği sağlık kuruluşlarından netice alamayan anne, çocuğunu Sular Akademi Hastanesi'ne getirdi.
TAŞ BÖBREK KANALINI TIKADI Sular Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül tarafından muayene edilen çocuğun yapılan ultrason ve tomografi tetkiklerinde sağ böbreğinde ciddi şişlik ve böbrek kanalını tıkayan taş belirlendi. Yaklaşık 1,5-2 aydır sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen çocuk, yüksek ateş ve enfeksiyonunun kontrol altına alınması için tedaviye alındı. Medikal tedavinin ardından ameliyat edilen çocuğun böbreğindeki taş başarılı operasyonla çıkarıldı.
"ENFEKSİYONUN KAYNAĞI HAKKINDA AİLESİNE BİR BİLGİ VERİLMEMİŞ" Op. Dr. Orhan Sünbül, hastanın yüksek ateş, huzursuzluk ve beslenememe şikayetleriyle ailesi tarafından hastaneye getirildiğini belirterek, "Çocuğun hastalık hikayesine baktığımızda yaklaşık 1,5-2 aydır sıkıntılı bir süreç geçirmiş. Önce bir çocuk hastalıkları uzmanına başvurmuş. Yüksek ateşin, huzursuzluğun ve beslenememenin sebebi araştırılmış ancak herhangi bir problem tespit edilememiş. İdrar yolu enfeksiyonu denilmiş. Hasta Gaziantep’e yönlendirilmiş. Orada tomografiler çekilmiş ancak bir sıkıntı tespit edilememiş. Yine yüksek ateş enfeksiyona bağlanmış ama enfeksiyonun kaynağı hakkında ailesine bir bilgi verilmemiş." diye konuştu.
ENFEKSİYON KONTROL ALTINA ALINDI Beyza bebeğin kendilerine getirildiğini söyleyen Orhan Sünbül, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Hastayı bize getirdiler. Muayenesini yaptık, ultrasonunu yaptık. Böbreğinde ciddi bir şişme vardı, sağ böbreğinde. Tomografi çektiğimizde böbrek kanalında bir yaşındaki bir çocuğa göre çok büyük bir taşı vardı ve böbrekte ciddi bir enfeksiyona neden olmuştu. Hastanın ateşi 38-39 civarında seyrediyordu. Çocuk hastalıklarına danıştık. Çocuk hastalıkları 3-5 gün hastayı hastanede yatırdı ve medikal tedaviyle ateşini, enfeksiyonunu kontrol altına aldı."
"BİR YAŞINDAKİ BİR BEBEK İÇİN GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR TAŞTI" Hastayı geri aldıklarını belirten Sünbül, "Biz taşını başarılı bir operasyonla aldık. Böbrek çıkım kanalını tıkamıştı. Bir yaşındaki bir çocuğun kanal çapını düşündüğümüzde yaklaşık 2 milimetre lümen çapı vardır. 2 santim, yaklaşık 10 katı büyüklüğünde bir taştı. 2 santimlik bir taş belki bir yetişkin için çok büyük bir taş olmayabilir. Aslında kanal taşları için büyük bir taştı. Ama bir yaşındaki bir bebek için gerçekten çok büyük bir taş. Şimdi çocuk iyi. Problemi düzeldi, enfeksiyonu düzeldi, böbrekteki şişliği düzeldi. Tedavimiz başarılı." şeklinde konuştu.
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