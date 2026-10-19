Ateş şikayetiyle hastaneye gitti: Bebeğin böbreğinden çıkan şok etti

"BİR YAŞINDAKİ BİR BEBEK İÇİN GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR TAŞTI" Hastayı geri aldıklarını belirten Sünbül, "Biz taşını başarılı bir operasyonla aldık. Böbrek çıkım kanalını tıkamıştı. Bir yaşındaki bir çocuğun kanal çapını düşündüğümüzde yaklaşık 2 milimetre lümen çapı vardır. 2 santim, yaklaşık 10 katı büyüklüğünde bir taştı. 2 santimlik bir taş belki bir yetişkin için çok büyük bir taş olmayabilir. Aslında kanal taşları için büyük bir taştı. Ama bir yaşındaki bir bebek için gerçekten çok büyük bir taş. Şimdi çocuk iyi. Problemi düzeldi, enfeksiyonu düzeldi, böbrekteki şişliği düzeldi. Tedavimiz başarılı." şeklinde konuştu.