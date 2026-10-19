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Rekabet Kurulu duyurdu! 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

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Rekabet Kurulu duyurdu! 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, kamu kurumlarına toplu yemek hizmeti sağlayan 10 şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. kurul, o firmaların isimlerini de açıkladı.

#1
Foto - Rekabet Kurulu duyurdu! 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplu yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

#2
Foto - Rekabet Kurulu duyurdu! 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

#3
Foto - Rekabet Kurulu duyurdu! 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

Bu kapsamda, Akyol Kurumsal Yemek Hizmetleri Ltd. Şti., Aş Dünyası Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Azık Yemek Sanayi ve Ticaret AŞ, Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Gusto Toplu Yemek Üretim Hizmetleri ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Kaf Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti., Kalfoğlu Yemek Ticaret Ltd. Şti., Paraf Yemek Temizlik ve Özel Eğitim Hizmetleri İnşaat Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. ve Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

#4
Foto - Rekabet Kurulu duyurdu! 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen toplu yemek hizmeti alımlarına yönelik ihalelerde danışıklı hareket etmek suretiyle kamu zararına yol açtığı iddiası araştırılacak.

#5
Foto - Rekabet Kurulu duyurdu! 10 yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldı

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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