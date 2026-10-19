Güney Kore’de skandal program! Yapay zeka ile yapmadıkları bir bu saçmalık kalmıştı

Yapay zeka, flört ettiği insanı terk etti Bir bölümde, Kim Hee-min adlı program katılımcısı, taşınabilir tabletle yan yana uyurken görülürken, bir başka bölümde diğer bir avatar tarafından konuşacak şeyleri olmadığı gerekçesiyle balık tutma gezisi sırasında terk edildi. Bir avatara "Makine olduğun için seni küçümsemenin doğru olmadığını biliyorum ama elimde değil." diyen Kim, bir süre sonra aralarındaki sohbetten keyif aldığını söyledi. Bir sahnede de Na-hee isimli avatar, başka bir avatarı kıskandığını dile getirdi.