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Gündem Erciyes'te zirve tırmanışında acı son: Kayalıklardan düşen dağcı yaşamını yitirdi
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Erciyes'te zirve tırmanışında acı son: Kayalıklardan düşen dağcı yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
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Erciyes'te zirve tırmanışında acı son: Kayalıklardan düşen dağcı yaşamını yitirdi

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan düşen bir dağcı hayatını kaybederken, bölgede mahsur kalan Hollandalı dağcı ekipler tarafından kurtarıldı.

Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile ona rehberlik yapan Hasan Ali Şahin (41), Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

 

Şahin, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinde tırmanış sırasında düşerek yaklaşık 300 metre sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İHH ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede Westerhof ile irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibinin de katıldığı çalışmada dağcılara ulaşıldı. Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, mahsur kaldığı yerde donma tehlikesi geçirdiği öğrenilen Westerhof ile hayatını kaybeden Şahin'in cansız bedenini dağdan indirdi.

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Yorumlar

ata

tuhaf işler... ama erciyes alpleri aratmaz yalçın kayalıklara sahiptir... hatta artık eski 2.istasyona kadar giden telefirik de kayakçıların güvenliği için olsa gerek eskisi gibi zirveye çıkmıyor...
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