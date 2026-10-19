Gazze kasabı Netanyahu: ‘Türkiye ile çatışmaya giremeyiz’

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşan İsrail seçimlerinde açık desteğini ilan ettiği Binyamin Netanyahu, Türkiye konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının başındaki isim olan Netanyahu yönetimi, bölgede ağır bir insani yıkıma yol açarken; çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi, yerleşim alanlarının vurulması, yüz binlerce insanın defalarca yerinden edilmesi ve temel yaşam altyapısının büyük ölçüde tahrip edilmesi uluslararası kamuoyunda sert tepkilere neden oldu. Hastaneler, okullar, mülteci kampları ve sivil yerleşimlerin zarar gördüğü saldırılar nedeniyle Netanyahu hükümeti uluslararası hukuk ve savaş suçları tartışmalarının da merkezine yerleşti. Gazze’deki askeri operasyonları sürdüren ve bölgedeki saldırgan politikaları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Netanyahu’nun bu kez Türkiye ile doğrudan askeri çatışma ihtimalini gündeme getirmesi dikkat çekti. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten kaçınmak istediğini açıkça dile getiren Netanyahu, “Umarım Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı’nın daha önce Ankara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle hedef almasına rağmen şimdi doğrudan çatışmadan kaçınma mesajı vermesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile yaşanabilecek askeri bir gerilimin sonuçlarını hesaba kattığı şeklinde değerlendirildi.

Netanyahu, Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Umarım Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum.”

Netanyahu'nun sözleri, İsrail yönetiminin özellikle Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Ankara ile yaşadığı gerilimin ardından geldi.

TÜRKİYE'YE DİL UZATMIŞTI

Netanyahu'nun Türkiye ile doğrudan çatışmaya girmek istemediklerini söylemesi, kısa süre önce Ankara'ya yönelik kullandığı sert ifadeleri yeniden gündeme taşıdı. İsrail Başbakanı, eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi doğrudan hedef almıştı. Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne süren Netanyahu, Kudüs üzerinden de Türkiye'ye meydan okumaya kalkışmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Bununla da yetinmeyen Netanyahu, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Suriye üzerinden suçlayan açıklamalarda bulunmuştu. BM kürsüsünden Ankara'ya peş peşe ithamlar yönelten Netanyahu'nun aradan geçen kısa sürenin ardından bu kez “Türkiye ile doğrudan çatışmaya girmemeyi umuyorum, bunu önlemeye çalışıyorum” mesajı vermesi dikkat çekti.

ÖNCE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI, ŞİMDİ “ÇATIŞMAYALIM” MESAJI

Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır eleştirilerin hedefinde bulunan Netanyahu'nun Türkiye konusunda kullandığı son ifadeler, daha önceki sert açıklamalarıyla büyük bir tezat oluşturdu. Haftalar önce BM kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan Netanyahu, bu kez Ankara ile doğrudan askeri bir karşı karşıya gelişten kaçınmak istediğini açıkça dile getirdi. Netanyahu'nun “Umarım Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum” sözleri, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile yaşanabilecek doğrudan bir gerilimin sonuçlarını hesaba kattığı şeklinde değerlendirildi.

Özellikle İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetleri ve bölgeye yönelik politikaları, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin tutumu ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmesi, iki ülkenin karşı karşıya geldiği alanları daha da önemli hale getiriyor. Netanyahu'nun açıklamasında doğrudan Türkiye ile askeri çatışma ihtimalinden söz etmesi de bu açıdan dikkat çekti. Daha önce Ankara'ya yönelik tehditkâr ve suçlayıcı bir dil kullanan Netanyahu'nun şimdi çatışmanın önlenmesi gerektiğini vurgulaması, İsrail yönetiminin Türkiye ile doğrudan bir hesaplaşmanın doğurabileceği askeri ve siyasi sonuçları göz ardı etmediğini gösteren bir mesaj olarak öne çıktı.