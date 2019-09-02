Ayhan Sefer Üstün AK Parti'den ihraç mı edildi? Ayhan Sefer Üstün kimdir?

Ayhan Sefer Üstün AK Parti'den ihraç mı edildi? Son dakika haberi Ayhan Sefer Üstün AK Parti'den ihraç mı edildi? sorusunu akıllara getirdi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kurulu sevkine oy birliğiyle karar verildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika gelişmesine göre AK Parti MKYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın kesin ihracı istendi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kurulu sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Ayhan Sefer Üstün, 21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Zeynep.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra serbest Avukatlık yapmaya başladı.

İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubeleri kurucu üyeliği görevlerinde bulundu.

Adapazarı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve AK PARTİ Sakarya Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönem Sakarya Milletvekili seçildi. TBMM'nin 22 ve 23. Yasama dönemlerinde Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve Ak Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

24. Dönem de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Ayhan Sefer Üstün, 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Ak Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Orta düzeyde Almanca bilen Üstün, evli ve 3 kız çocuğu babası.