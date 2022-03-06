Ayetel Kürsi, Felak ve Nas dualarını okumanın fazileti, faydaları nelerdir?

Ayetel Kürsi, felak ve nas dualarını okumanın birçok fazileti vardır. Özellikle kötülüklerden korunmak için okunan dualar olması nedeniyle, herkes tarafından çok okunan dualardır.

Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Dualarını Okumanın Fazileti Nedir?

Birçok duanın fazileti olması nedeniyle, kötülüklerden korunmak için okunan dualar da bulunuyor. Özellikle Ayetel Kürsi, felak ve nas duaları kişiler tarafından okunan dualar arasında yer alıyor. Bu duaların faziletlerinde, kişiler kötülüklerden korunuyor.

Gözle görülen veya görülmeyen her kötü duruma karşı bu duaların okunulması öneriliyor. Kişiler herhangi bir kötülüğü önlemek ve bu kötülüklerin yaşanmasını engellemek adına bu duaları çok okuyabiliyor. Özellikle evde bulunan huzursuzluğun önlenmesine yardımcı olan dualardır. Bu duaları okuyan kişiler, her zaman kötülüklerden korunabiliyor.

Faziletleri oldukça fazla olan bu dualar, kişileri tüm varlıkların kötülüklerinden koruyabiliyor. Kişiler bu nedenden dolayı özellikle gece saatlerinde bu duaları çok okuyabiliyor. Çok okunan Ayetel Kürsi, felak ve nas duaları kişilerin oldukça ilgi gösterdiği dualardır. Faziletleriyle ön plana çıkan bu dualar, kişilerin kötülüklerden korunmasına yardımcı oluyor. Kişiler herhangi bir durumdan etkilendiğinde ve korku yaşadığında bu duaları okuyarak kötülüklerden istediği şekilde korunabiliyor.

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,

lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,

lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,

men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,

ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,

ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard

ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

Ne uykusu gelir ne de uyur.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

Onları korumak kendisine zor gelmez.

O yücedir, mutlak büyüktür.

Ayetel Kürsi Okumanın Faziletleri (Faydaları) Nelerdir?

Kur'an ayetlerinin hepsi farklı anlamlar ve farklı faziletlere sahiptir. Yalnız Kur'an ayetlerinin en bilineni ve en ulusu "Ayetel Kürsi" olarak bilinmektedir.



1. Yüce Peygamberimiz: ‘Bakara Sûresinde bir âyet var ki, O Kur’ân âyetlerinin seyyididir (ulusu – efendisi – en faziletlisidir). Bu Ayetel Kürsidir. Ayetel Kürsî içinde şeytan bulunan bir evde okunsa; şeytan, o evden feryad ederek kaçar ve sur’atle oradan uzaklaşır. O faziletli âyet, AyetelKürsidir buyurmuştur.



2. “Yatağınıza yattığınız (yatacağınız zaman), ‘Ayetel Kürsi’yi okuyunuz. Çünkü orada bulunduğunuz müddetçe koruyucunuz bizzat Yüce Allah kendisi olur ve sabaha kadar o yatağın etrafına (çevresine) kesinlikle şeytan yaklaşamaz.” buyrulmuştur. Yine buyrulmuştur ki:



3. ‘Her hangi bir ev ki, içinde ‘Ayetel-Kürsi ve Fatiha Sûresi” okunsa, o gün içinde o evde bulunanlara hiçbir zarar ve musibet gelmez. İns ve cin şerrinde emniyette bulunur. Nazar değme olayı da asla olmaz.



Kendi evinde veya bulunduğun herhangi bir evde veya herhangi bir yerde korkusuzca emniyet ve huzur içinde bulunmak istiyorsan, bu sûreleri oku.



Ayetel-Kürsiyi hiçbir zaman dilinden bırakma. Kendin okuduğun gibi çoluk çocuğuna da öğret. Onlar da okusun. Sen de oku. Dünya bu, derdi de var, kederi de var. Dünyanın derdinden, kederinden Ayetel Kürsiyi okuyarak Allah’ın yüce kudretine sığınmış olur. O yüce kudret sahibi Rabbimizden yardım dilemiş oluruz. O da bize hemen yardımını lütfeder.

İnsan şeytanlarının şerrinden, cin şeytanlarının şerrinden ve kötü ruhlu, hain gözlü adi kimselerin şerrinden emin olmuş olursun.

Ayetel Kürsi Okurken Euzü Besmele Çekilir mi?

Ayetel kürsi okunurken, euzü besmele çekmek gerekir.

Nas ve Felak Sureleri, insanın başına gelebilecek her tür kötülükten korunabilmesi için okunan surelerdir. Nas kelimesi "insanlar" anlamına gelirken, Felak kelime ise "sabah aydınlığı" demektir..

Nas Suresinin Türkçe Okunuşu

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Felak Suresinin Türkçe Okunuşu

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak ve Nas Suresi Türkçe Anlamı

Nas ve Felak surelerinin konusu genel olarak başımıza gelecek tüm kötülüklere karşı Allah'a sığınmak ve O'nun yarattıklarının şerrinden bizi korumasını istemektir. Gerek kötü kalpli cinlerden, gerek şeytandan gerekse haset eden insanlar için yalnız Allah'a sığınmamız gerektiği anlatılmaktadır. Çünkü gökyüzünü ve yeryüzünü, ikisi arasındaki her şeyi Allah yaratmıştır. Allah birdir ve tektir. Tüm kötülüklerden bizi koruyan da Allah'tır.

Felak ve Nas Suresi Anlamı ve Önemi Nedir?

Bu dünyada edindiğiniz nimetler için yalnız Allah'a hamd ve şükrederiz. Allah, yarattığı alemdeki her şeyi çevrelemiş, sarmış ve idare etmektedir. Sığınacak tek makam da O'nun makamıdır. Nas ve Felak sureleri de hem gelecek tüm kötülüklerden korunmak hem de bu kötülükler karşısında yalnız Allah'a sığınmak gerektiğini vurgulamaktadır.