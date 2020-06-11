Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı Misafirhanesinin açılışı gerçekleştirildi

Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı Misafirhanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Epcim, geçen Kasım ayında Bayburt Valiliği’ni ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’den çeşitli taleplerde bulunduklarını ifade etti. Taleplere yönelik Orgeneral Çetin’in ciddi destekler sağladığını belirten Vali Epcim, “Bu misafirhanenin Aydıntepe’de ciddi bir ihtiyaç olduğunu kendisine iletmiştik. Kendisi de bizlere destek oldu. Bu manada Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin Paşa’mıza saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere, Arif Çetin Paşa’mıza, emeği geçen İl Jandarma Komutanımıza, personeline ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılışın ardından misafirhanede incelemelerde bulunan Vali Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’ten bilgi aldı.

Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen tören çeşitli ikramların ardından sona erdi.