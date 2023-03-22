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Yerel Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
Yerel

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:25:00 -
Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

 Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki Şehit Polis Mehmet Sepetçi Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 09 AEA 003 plakalı otomobil ile E.B. yönetimindeki 06 YB 3275 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerdeki sürücüler ile 06 YB 3275 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan D.B. ve O.B. olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda gerekli kontrolleri yaparken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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