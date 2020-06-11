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Aktüel

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 02:39:40 -
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Adıgüzel (42) idaresindeki 09 RF 922 plakalı kamyonet, Atça İstasyon Kavşağında Oğuzhan Nar'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü Adıgüzel, Ayşen Saltek (46) ve Sabahattin Saltek (52) yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sabahattin Saltek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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