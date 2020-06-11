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Aktüel

Aydın'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-11 01:01:57 -
Aydın'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Dağyeni Mahallesi'nde ikamet eden ve kayıp olarak aranan Niyazi Varol (82), ailesi tarafından Çanak Dere mevkisinde ölü olarak bulundu.

Varol'un cansız bedeni, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Niyazi Varol'un kalp hastası olduğu ve bir süredir ilaç kullandığı da öğrenildi.

Cesedin bulunmasından bir gün önce, Germencik Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından drone ile yapılan aramada herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

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