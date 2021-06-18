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Yerel Aydın'da ciple çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Yerel

Aydın'da ciple çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Aydın'da Nazilli ilçesinde ciple çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 12:33:00 -
Aydın'da ciple çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ciple çarpışan elektrikli bisikletin 81 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Muammer Hastepe Caddesi'ndeki Çakıcı Sokak kavşağında A.İ. idaresindeki 09 ABA 596 plakalı cip, İrfan Karadağ'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yola savrulan bisiklet sürücüsü Karadağ ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Karadağ kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cip sürücüsü A.İ'yi gözaltına aldı.

Karadağ'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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