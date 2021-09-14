Aydın Doğan'ın eski elemanıyla FOX TV'nin arası bozuldu

Aydın Doğan'ın eski elemanı olan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fox Ana Haber Bülteni'nde üniversite öğrencilerinin yaz aylarında ABD'ye çalışmak ve gezmek için gittiği "Work and Travel" adlı programın olumlu yönlerinden bahsedildiğini, hiçbir olumsuzluğunun anlatılmadığını ve yalnızca bir acente ile görüşüldüğünü belirtti.

Bildirici mesajında "FOX TV Ana haber bülteninde örtülü reklam! 11 Eylül’deki bültende 2 dakika boyunca 'Çalış ve Gez' programına övgüler düzülmüş, hiçbir olumsuzluktan, gençlerin ödediği ücretten vb söz edilmemiş. ABD Başkonsolosluğu onaylı 33 acente var ama biri ile konuşulup orası tanıtılmış! 'Örtülü reklam' hem gazetecilik ilkelerine hem de “Ticari reklam ve haksız uygulamalar yönetmeliği’ne aykırı. Haber ve yorumlar, ilan-reklam amaçlı metinlerden kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde sunulmalı; haber ve reklam içiçe geçmemeli. Aksi halde izleyici kandırılmış olur." ifadelerini kullandı.